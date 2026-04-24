Dl Sicurezza modificata la norma su rimpatri e avvocati | cosa prevede

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che riguarda le procedure di rimpatrio volontario assistito e le modalità di accesso degli avvocati ai procedimenti. La proposta è stata presentata dalla presidente del Consiglio, dal ministro dell’Interno e dal ministro dell’Economia e delle Finanze. Le nuove norme sono state introdotte con l’obiettivo di modificare alcune disposizioni in materia di rimpatri e di assistenza legale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, su proposta della presidente Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. La modifica riguarda la norma sugli avvocati contestata dalle opposizioni e che aveva anche ricevuto l’alt del Quirinale, presente nel dl Sicurezza approvato oggi alla Camera. “Il testo – si legge nel comunicato finale del Cdm diffuso da palazzo Chigi – apporta alcune modifiche alle norme in materia di rimpatri volontari assistiti (rva) introdotte in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Sicurezza, modificata la norma su rimpatri e avvocati: cosa prevede Remigrazione, la protesta delle opposizioni in Aula Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, Meloni: “Faremo delle correzioni ma la norma sugli incentivi agli avvocati per i rimpatri resta” Leggi anche: Dl sicurezza, dl ad hoc dopo tensione con Colle. Ma Meloni difende norma avvocati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dl sicurezza: le misure; Dl Sicurezza, opposizioni contro l'esame-lampo alla Camera: Una farsa, azzerato Parlamento. Pd e Avs scrivono a Fontana; Dl sicurezza, dl ad hoc dopo tensione con Colle. Ma Meloni difende norma avvocati; Le correzioni del Quirinale sul governo. Dl Sicurezza, modificata la norma su rimpatri e avvocati: cosa prevedeIl Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, su proposta della ... lapresse.it Dl sicurezza è legge, modificata norma su avvocati. Opposizione canta Bella Ciao, FdI replica con l’Inno di Mameli (cantato anche dalla sinistra)Dl sicurezza è legge, modificata norma su avvocati. Opposizione canta Bella Ciao, FdI replica con l'Inno di Mameli ... blitzquotidiano.it La Stampa. . C’è un prima e un dopo. Il prima è nei giorni scorsi, quando il decreto Sicurezza smette ancora una volta di essere un vessillo e torna ad essere un problema politico. Si inceppa, accumula rilievi, si trascina tra coperture da trovare e osservazioni d facebook Il Dl sicurezza diventa legge, approvato alla Camera. L'opposizione canta: «Bella ciao», Salvini: «Mancanza di rispetto» - Video x.com