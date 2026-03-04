Scudo penale fermo fino a 12 ore maranza e migranti | cosa prevede e perché fa discutere il Decreto sicurezza

Il nuovo decreto sicurezza, entrato in vigore di recente, prevede uno scudo penale che può rimanere in vigore fino a 12 ore e introduce misure contro le cosiddette “maranza” e i migranti. Il provvedimento, presentato dal Governo come risposta a problemi di criminalità e immigrazione, suscita discussioni sui diritti e le garanzie degli individui coinvolti, con particolare attenzione alle ricadute in territori come Agrigento.

Scudo penale: rischio “zona grigia” per forze dell’ordine e cittadiniIl decreto introduce uno “scudo” penale nei casi in cui la legittima difesa appaia evidente: il pubblico ministero, invece di iscrivere subito la persona nel registro degli indagati, può limitarsi a un’annotazione separata e decidere in un secondo momento se aprire un procedimento.Sul piano delle garanzie rischia di creare una zona grigia, in cui la valutazione della legittima difesa viene di fatto anticipata e filtrata, con il pericolo di messaggi distorti: l’idea che “chi reagisce è comunque coperto”, potrebbe alimentare una cultura della giustizia “fai da te”. Cosa non auspicabile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Decreto Sicurezza, c’è il fermo preventivo (ma il pm potrà revocarlo). Cosa prevede la bozza: sì allo scudo penale, anche per i cittadiniRoma, 5 febbraio 2026 – Agenti e ufficiali di polizia potranno “accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore” persone che...

Decreto sicurezza, nuova stretta: scudo penale per forze ordine e fermo preventivo 12 ore per soggetti "pericolosi" prima di protesteDopo gli scontri di Torino il governo accelera sul decreto sicurezza: più tutele per le forze dell’ordine, stretta su manifestazioni e sgomberi, ma...

Tutto quello che riguarda Scudo penale

Temi più discussi: Scudo penale, fermo e coltelli, come è cambiato il decreto sicurezza; Sicurezza, entra in vigore il decreto: sì a scudo e fermo preventivo; Scudo penale per gli agenti di polizia, cosa significa e come funzionerebbe; Scudo penale, fermo fino a 12 ore, maranza e migranti: cosa prevede e perché fa discutere il Decreto sicurezza.

Scudo penale per agenti delle forze dell'ordine, cosa significa e come funzionerebbeLeggi su Sky TG24 l'articolo Scudo penale per agenti delle forze dell'ordine, cosa significa e come funzionerebbe ... tg24.sky.it

Scudo penale, fermo e coltelli, come è cambiato il decreto sicurezzaA venti giorni dall’approvazione e con il caso del poliziotto-killer di Rogoredo a infiammare la polemica arriva la bollinatura del decreto sicurezza che in pancia, fra le altre, ha il cosiddetto scud ... repubblica.it

Ex Ilva, nuova sentenza del Tribunale di Milano: rischio chiusura al 24 agosto, Flacks chiede lo scudo penale. I lavoratori continuano a morire Dopo la sentenza del Tribunale di Milano l’ex Ilva di Taranto è più bilico e a rischio chiusura. l Tribunale civile di M facebook

Pistole libere e scudo penale, così la sicurezza fa paura x.com