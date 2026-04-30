Calciatori e allenatori di calcio hanno espresso il loro sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La scelta riguarda sia le rappresentanze dei giocatori che quelle degli allenatori, oltre alla Lega A. La conferma della candidatura di Malagò è arrivata attraverso questa decisione condivisa tra le due componenti.

AGI - Calciatori e allenatori di calcio hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è Giovanni Malagò. “A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, Aic e Aiac hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro – si legge in una nota congiunta – nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane, sono emerse importanti...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Figc: calciatori e allenatori appoggiano la candidatura di Malagò

Notizie correlate

Figc: calciatori e arbitri appoggiano la candidatura di MalagòAGI - Calciatori e allenatori di calcio hanno scelto: il candidato delle due componenti, oltre che della Lega A, per la presidenza della Figc è...

Leggi anche: A Malagò il voto di calciatori e allenatori: due passi avanti per la presidenza Figc

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Elezioni Figc, la svolta decisiva: calciatori e tecnici scelgono il candidato; Figc, i calciatori in campo con Malagò?; Figc, calciatori e allenatori con Malagò: È la persona giusta per le sfide del futuro; Assocapp si presenta: Diritti di immagine e Fondo Fine Carriera le nostre priorità.

Pagina 3 | Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto!Il 22 giugno si decideranno le sorti per il ruolo di presidente della Federcalcio: novità importanti sulle percentuali di gradimento ... tuttosport.com

Figc, allenatori e calciatori si schierano con Malagò. Ma Abete va avanti: sfida aperta per la presidenza federale del calcioGiovanni Malagò incassa il sostegno di calciatori, allenatori e Lega Serie A. Giancarlo Abete presenterà comunque la candidatura ... affaritaliani.it

Calciatori e allenatori sostengono Giovanni Malagò per la presidenza FIGC Cosa cambia in vista dell’assemblea elettiva del 22 giugno: https://fanpa.ge/MRSus - facebook.com facebook

#Malagò verso la presidenza FIGC Ha l’appoggio anche di AIC e AIAC x.com