Il presidente del comitato olimpico ha dichiarato di essere in fase di valutazione riguardo a un possibile coinvolgimento nella Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ha spiegato di essere attualmente impegnato a riflettere, soprattutto dopo aver incontrato calciatori e allenatori nei giorni scorsi. Ha inoltre specificato che non si può ancora parlare di una sua candidatura ufficiale, sottolineando come questa sia una riflessione in corso.

“Io candidato alla Figc? Non si può dire assolutamente, è ovvio che uno riflette come sto facendo in questi giorni. Perchè se ti vengono a trovare delle società, anche prima della partita contro la Bosnia, che in pochi giorni diventano 19. Vuol dire che c’è un discorso da prendere in considerazione”. Lo ha detto Giovanni Malagò nel corso dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’, a proposito della crisi del calcio italiano e la futura governance della Figc. “Il passo successivo è interpellare le altre componenti, ieri ho incontrato le componenti tecniche allenatori e giocatori. Poi è previsto incontri a breve gli altri presidenti, come è doveroso, ma ho già parlato al telefono con tutti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nazionale, Malagò: “Io in Figc? Sto riflettendo, ieri visto calciatori e allenatori”

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