Corriere dello Sport | Napoli Di Lorenzo ti guarda

Il Napoli ha riacceso le speranze di una sua figura chiave in un periodo complicato della stagione. Il difensore ha partecipato agli allenamenti e si è mostrato in buona forma, dopo un infortunio che lo aveva tenuto fuori. La sua presenza potrebbe rappresentare un elemento importante per la squadra nelle prossime sfide. La notizia è stata riportata dai quotidiani sportivi, sottolineando il suo possibile rientro.

"> Il Napoli ritrova uno dei suoi pilastri nel momento più delicato della stagione. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Giovanni Di Lorenzo è pronto a rientrare tra i convocati dopo tre mesi di stop, in vista della trasferta contro il Como. Fabio Tarantino, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come il capitano azzurro abbia finalmente smaltito l’infortunio al ginocchio rimediato lo scorso 31 gennaio contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Di Lorenzo tornerà almeno inizialmente dalla panchina al Sinigaglia, ma il suo rientro rappresenta comunque una notizia fondamentale per Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Di Lorenzo ti guarda” Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250 Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte guarda al futuro: ‘Il progetto Napoli è triennale, vogliamo tornare in Champions’” Il Corriere dello Sport anticipa la data di rientro di Di LorenzoL’assenza di Giovanni Di Lorenzo continuerà a pesare sulla difesa del Napoli ancora per qualche settimana. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchina; Roma, Manna è la scelta di Dan Friedkin e Gasperini: il piano per convincere De Laurentiis; Il Napoli torna a correre dopo il riposo di Conte: come sta Di Lorenzo e quando rientra; Conte cambia marcia: il tecnico prova a dare una scossa al Napoli. Corriere dello Sport: Napoli, le ultime dall’infermeriaIl Napoli si prepara alla sfida decisiva contro il Como ripartendo da Scott McTominay. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è stato il grande protagonist ... napolipiu.com Corriere dello Sport: KDB il napoletano: il futuro è ancora azzurroL'Inter aspetta Mou: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Se José torna al Real, Nico Paz più vicino? Marotta ... tuttonapoli.net Corriere della Sera. . Una passeggera ha dato alla luce un bimbo nel cuore della notte mentre era in volo dal Senegal all’Italia. Il fatto, che resta raro nell’aviazione, è avvenuto durante il volo Ita Airways AZ855 decollato da Dakar e diretto a Roma Fiumicino. A - facebook.com facebook Il cdr del @Corriere al direttore Fontana x.com