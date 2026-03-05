Antonio Vergara torna al Maradona con una nuova responsabilità e il supporto completo di Antonio Conte. La sua presenza è stata segnalata dal Corriere dello Sport, che evidenzia come il giocatore si senta ormai parte integrante del gruppo e dell’ambiente. La partita rappresenta un momento importante per la sua carriera, mentre il tecnico dimostra fiducia nelle sue capacità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Antonio Vergara torna al Maradona con una nuova responsabilità sulle spalle e con la fiducia totale di Antonio Conte. Il giovane talento azzurro è diventato in poche settimane uno dei punti di riferimento del Napoli e domani contro il Torino avrà un’altra occasione per lasciare il segno. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la crescita del classe 2002 è stata rapidissima, quasi improvvisa. Tutto è cambiato dalla rete segnata al Chelsea lo scorso 28 gennaio. Da quel momento Vergara ha iniziato a trovare continuità, segnando anche contro Fiorentina e Como e diventando una delle principali fonti di gioco e pericolosità offensiva del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Vergara sente aria di casa”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Vergara al top”

Corriere dello Sport: “Vergara si prende il Napoli e ora sogna l’azzurro”"> Dai campetti di Frattamaggiore al Maradona, passando per Torino e la Champions: Antonio Vergara brucia le tappe e conquista Conte.

Tutto quello che riguarda Corriere dello Sport Vergara sente aria....

Temi più discussi: Pagelle Napoli, i voti della vittoria di Verona: Vergara vivace, passo indietro per Alisson Santos; VERGARA VERSO LA NAZIONALE? ECCO LA POSIZIONE DI GATTUSO IN VISTA DEGLI SPAREGGI MONDIALI; Gattuso vuole il Mondiale, Vergara sarà un’arma per raggiungerlo? Le ultime – CdS; Italia, prove di Mondiale e non solo: il piano di Gattuso per il futuro della Nazionale.

Corriere dello Sport: Pochi giorni ai Fab FourIl Corriere dello Sport evidenzia come il possibile rientro di Anguissa possa coincidere con quello di altri due pilastri del centrocampo: McTominay e De Bruyne. Entrambi già esclusi per Verona, ... napolipiu.com

Vergara in Nazionale? È nella lista di Gattuso se dovessero verificarsi defezioniScopri il talento di Vergara in Nazionale e il suo impatto nel Napoli. Un giovane calciatore da tenere d'occhio. ilnapolista.it

Buongiorno con la prima pagina del Corriere di Verona x.com

Uscite pazzi. È legittimo criticare Sal Da Vinci. Per carità. Oggi, addirittura, il Corriere della Sera scrive che la sua canzone è quella peggiore ad aver mai vinto il Festival di Sanremo. Va bene. Ne prendiamo atto. Ce lo scriviamo da qualche parte, per non dime - facebook.com facebook