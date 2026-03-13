Secondo una recente ricerca, più del 99% degli studi scientifici sulle aree costiere a rischio ha utilizzato dati che evidenziano un innalzamento del livello dei mari superiore a quanto si pensasse in precedenza. Questi studi analizzano le variazioni delle coste e le conseguenze del cambiamento climatico, offrendo un quadro più preciso sulla vulnerabilità delle aree costiere nel mondo.

Quasi tutte le stime sull’innalzamento del livello del mare sono sbagliate, col risultato che la quantità di territori e popolazioni a rischio è stata ampiamente sottostimata. È la conclusione di una ricerca pubblicata su Nature, che ha analizzato 385 studi peer-reviewed pubblicati tra il 2009 e il 2025 sui rischi costieri e sull’innalzamento dei mari. La maggior parte degli studi ha usato modelli matematici della forma della Terra invece di misurazioni reali del livello del mare. Le analisi, condotte da una collaborazione internazionale di cui fa parte anche l’Università di Padova, mostrano che solo lo 0,3% degli studi ha usato dati e modelli nel modo corretto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Abbiamo sempre sottostimato l’innalzamento del livello dei mari

Articoli correlati

Innalzamento record dei mari: la massa oceanica cresce senza sostaUn team di ricercatori della Hong Kong Polytechnic University ha realizzato il primo record diretto di 30 anni (1993-2022) dei cambiamenti nella...

Leggi anche: Piogge e terreni saturi, possibile innalzamento del livello dei fiumi: allerta gialla per “criticità idraulica”