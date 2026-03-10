Fabrizio Corona rivela di possedere un’informazione riservata dal valore di sette milioni di euro, che potrebbe scatenare una reazione forte se resa pubblica. Il noto personaggio ha dichiarato di avere un’esclusiva che riguarda una persona a lui vicina, ma ha anche affermato che non intende divulgare questa notizia. Corona ha definito la sua scoperta come potenzialmente esplosiva, senza però precisare i dettagli.

Il creatore di Falsissimo confessa di detenere un’esclusiva esplosiva che coinvolge una persona a lui cara. Per la prima volta, sceglie il silenzio. Il re degli scoop si ferma: un’esclusiva da sette milioni che resterà segreta. Fabrizio Corona è l’uomo che ha ridefinito il concetto di gossip in Italia. Con il suo format Falsissimo ha portato sul web rivelazioni scottanti su personaggi dello spettacolo, politici e volti noti della televisione italiana, accumulando milioni di visualizzazioni su YouTube e scatenando polemiche, cause legali e reazioni furibonde. Non ha risparmiato nessuno: nemmeno Fedez, che fino a poco più di un anno fa era considerato uno degli amici più vicini all’ex re dei paparazzi, è sfuggito alla sua macchina del gossip. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Fabrizio Corona ha uno scoop da 7 milioni: “Potrebbe creare il caos, ma non lo pubblicherò mai”

Articoli correlati

Leggi anche: Fabrizio Corona, parla Lele Mora: "Tra noi baci e toccate. Quando trovavo un maschio alfa, lo sottomettevo". Platinette: "Fabrizio subiva, ma ha preso 5 milioni"

Leggi anche: Fabrizio Corona, lo scoop su Alfonso Signorini è pesantissimo: “I messaggi po*no”. VIDEO e FOTO

Una raccolta di contenuti su Fabrizio Corona

Temi più discussi: Fabrizio Corona a Lugano, Badaracco: È un evento privato: è libero di esporre le sue idee; Falsissimo fa tappa a Bitritto, Fabrizio Corona il 3 maggio al Palatour; Fabrizio Corona a Bitritto: Falsissimo pronto a scuotere il Palatour; Uno squallido…: l’ultima stoccata di Alfonso Signorini a Fabrizio Corona.

Scoop potrebbe creare il caos, riguarda anche..., la confessione di Fabrizio CoronaFabrizio Corona torna a far parlare di sè con uno scoop pronto a creare putiferio nello star system, scopriamo cosa è riuscito a scovare e chi riguarda. notizie.it

Fabrizio Corona torna alla carica: Ho uno scoop da 7 milioni. Potrebbe creare il caosFabrizio Corona rivela di avere uno scoop esplosivo su noti personaggi dello spettacolo, ma decide di non pubblicarlo per motivi personali. serial.everyeye.it

"Ho in mano uno scoop da 7 milioni, potrebbe creare il caos" Fabrizio Corona pronto a sganciare un'altra bomba, di cosa si tratta >> https://buff.ly/OavzjQn - facebook.com facebook

La giornalista/influencer debutta come opinionista al Grande Fratello Vip: «Ricompensa per lo scontro con Fabrizio Corona Macché» x.com