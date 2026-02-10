Fabrizio Corona annuncia due grandi progettie annuncia un possibile suo partito politico dal nome Falsissimo

Fabrizio Corona annuncia di lavorare a due grandi progetti e rivela anche un’idea di suo partito politico chiamato “Falsissimo”. I suoi video su YouTube stanno facendo il botto: milioni di visualizzazioni e migliaia di iscritti, tra chi lo critica e chi lo sostiene. La sua presenza online non si ferma e lui non nasconde di voler continuare a creare scompiglio con le sue mosse.

I numeri generati da Fabrizio Corona su YouTube con i suoi video di Falsissimo hanno del clamoroso: si parla di milioni di visualizzazioni e di migliaia di abbonati, tra chi lo critica e chi lo esalta. Esaltazione che si respira dai video diffusi sui social relativi alle serate nelle discoteche di tutta Italia, finite sotto i riflettori dopo la sospensione dei profili social da parte di Meta, Google e TikTok. L'attenzione mediatica su Corona è comunque sempre forte e da mesi si rincorrono le voci di una sua possibile entrata in politica, incoraggiata proprio dai numeri. Corona ha escluso la candidatura politica, rilanciando però di pensare alla creazione di "un partito o di un movimento, sto decidendo".

