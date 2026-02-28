Napoli Conte | Questa stagione me la porterò dentro mi sta insegnando molte cose

Dopo la partita contro il Verona, l’allenatore del Napoli ha commentato la rete di Lukaku, sottolineando che questa stagione gli lascerà molte esperienze. Ha parlato di come il percorso in corso gli stia insegnando aspetti nuovi e importanti, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni. Il tecnico ha parlato di sé e del campionato, senza fare riferimenti o commenti su altri aspetti.

Nel dopo gara di Verona il tecnico del Napoli Antonio Conte si focalizza sulla rete di Lukaku. “Questo gol deve dargli fiducia. Aldilà di come possa finire questa stagione, me la porterò dentro come esperienza di carriera. Questa stagione mi sta dando tanto e mi sta insegnando molte cose. Ho vissuto situazioni che non mi erano mai capitate. Non bisogna gestire solo il rientro dall’infortunio, ma anche l’aspetto mentale. Sto migliorando sotto tantissimi aspetti. Mi sento un allenatore molto più forte. Rimaniamo in piedi. Lukaku era fuori da agosto e sta facendo comunque fatica. Ha avuto un infortunio grave. So benissimo quanto soffre perchè vorrebbe aiutare me e il Napoli per il rapporto che abbiamo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

