Coriano | 150 mezzi agricoli e auto d’epoca in sfilata per il lavoro

A Coriano, in occasione del primo maggio, si è svolta una sfilata che ha visto oltre 150 mezzi agricoli e auto d'epoca sfilare lungo le vie del paese. L'evento ha avuto l'obiettivo di celebrare le tradizioni rurali della zona e ha incluso anche una premiazione dedicata alle eccellenze vinicole del territorio locale. La manifestazione ha attirato numerosi partecipanti e spettatori, creando un momento di incontro e festa per la comunità.

? Cosa sapere Oltre 150 mezzi agricoli e auto d'epoca sfilano a Coriano per il primo maggio.. L'evento celebra le tradizioni rurali e premia le eccellenze vinicole del territorio locale.. Oltre 150 mezzi agricoli e auto d’epoca hanno invaso le strade di Coriano questo primo maggio, segnando una celebrazione del lavoro profondamente radicata nella spiritualità cristiana e nelle tradizioni rurali del territorio. La giornata, dedicata alla valorizzazione delle radici agricole del borgo, ha il centro storico trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto fin dalle prime luci dell’alba. Il cuore della manifestazione è stato il rito della Santa Messa celebrata all’aperto, un momento di preghiera che ha preceduto la benedizione dei macchinari agricoli, affidata al Vescovo Niccolò Anselmi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coriano: 150 mezzi agricoli e auto d’epoca in sfilata per il lavoro Notizie correlate Coriano celebra il Primo Maggio dedicato ai lavoratori con la tradizionale benedizione dei mezzi agricoliGrande partecipazione a Coriano per il Primo Maggio, Festa Cristiana del Lavoro, tradizionalmente legata al mondo agricolo e alle sue radici. Leggi anche: Gran Premio Napoli: sfilata di auto d’epoca il 1° maggio 2023. Non perderlo! Aggiornamenti e contenuti dedicati 150 mezzi agricoli sfilano per Coriano in occasione del 1 MaggioGrande partecipazione a Coriano per la festa del Primo Maggio, tradizionalmente legata al mondo agricolo e alle sue radici. In centro storico, in mattinata, sono arrivati oltre 150 mezzi agricoli, tra ... newsrimini.it Coriano, le immagini del 1° Maggio: tra fede e mondo agricoloGrande partecipazione a Coriano per il Primo Maggio, che il Comune festeggia ricordando le proprie radici agricole. Il centro storico si è animato fin dalle prime ore della giornata con oltre 150 ... altarimini.it