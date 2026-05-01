Corda Molle l' ora del pedaggio è scoccata | addio alla gratuità per 200mila bresciani

Da questa mattina, primo maggio, i varchi elettronici della Corda Molle hanno iniziato a funzionare come sistemi di pagamento, segnando la fine della gratuità per circa 200.000 utenti a Brescia. La misura prevede l'introduzione di un pedaggio, interrompendo così il periodo di gratuità durato appena due mesi. La modifica riguarda le entrate e le modalità di accesso a questa strada, che ora richiede il pagamento di una tariffa.

L'illusione della gratuità è durata appena due mesi. Da questa mattina, primo maggio, i portali della Corda Molle hanno smesso di essere dei semplici varchi elettronici per diventare dei veri e propri esattori. La tregua concessa da Autovia Padana è terminata e con essa svanisce la promessa della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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