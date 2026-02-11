Corda Molle a pedaggio | esenzioni e sconti graziano molti utenti

A Brescia, molti automobilisti sorridono dopo l’accordo sul pedaggio. Non sarà gratis, ma esenzioni e sconti aiutano parecchi utenti a risparmiare. Chi ha assistito alla discussione dice che questa è la soluzione più vicina a un risultato positivo.

Brescia – Non è la soluzione ottimale, ovvero la totale gratuità, ma chi ha seguito la partita assicura che è il miglior risultato raggiungibile. Dall’1 marzo partirà il pedaggio sulla Corda Molle, ma con molti distinguo. I residenti dei Comuni toccati dall’infrastruttura (Ospitaletto, Cazzago, Travagliato, Lograto, Torbole, Azzano Mella, Castel Mella, Capriano, Flero, San Zeno, Poncarale, Borgosatollo, Montirone, Ghedi, Castenedolo, Montichiari, Bagnolo Mella, Mairano, Rovato e Berlingo) non pagheranno nulla, fino al 28 febbraio 2027. La gratuità vale per auto, veicoli leggeri, furgoni fino a 3,5 tonnellate; per ottenerla, bisognerà registrarsi sul sito di Autovia Padana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corda Molle a pedaggio: esenzioni e sconti “graziano” molti utenti Approfondimenti su Corda Molle Brescia L'annuncio di Matteo Salvini: sulla Corda Molle si pagherà il pedaggio Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Corda Molle Brescia Argomenti discussi: Corda Molle, pedaggio dal 1° marzo ma residenti esclusi per un anno dal pagamento; Infrastrutture, il MIT: evitato pedaggio per raccordo Corda Molle; Corda Molle, pedaggio dal 1° marzo: esclusi per un anno i residenti; Corda Molle, dal 1° marzo si paga: gratis per i residenti di 20 comuni (per un anno) - BresciaToday. Corda Molle a pagamento dal 1° marzo: esentati i residenti di 21 Comuni (+2)Mezzi pesanti e cittadini di Brescia pagheranno tariffe ridotte o normali. Le tariffe: 12 centesimi al chilometro per le auto e 31 centesimi per i mezzi pesanti. Il costo complessivo di circa 3 milion ... quibrescia.it Corda Molle, pedaggio dal 1° marzo: esclusi per un anno i residentiLa Provincia di Brescia ha siglato un accordo con Autovia Padana: la gratuità è per chi vive nei Comuni toccati dall’infrastruttura e per quelli nel raggio di 2 chilometri. Per i residenti a Brescia s ... giornaledibrescia.it Intervista al Presidente della Provincia di Brescia, Emanule Moraschini, sull'accordo con Autovie Padane per il pedaggio della Corda Molle. #Brescia #elive #cordamolle #emanuelemoraschini #ProvinciadiBrescia #intervista - facebook.com facebook Dal 1º marzo la Corda Molle sarà a pagamento. Ecco qui le promesse di Salvini e della Lega ai bresciani. Un grazie va alla Provincia che è riuscita ad ottenere le esenzioni per i residenti dei 21 comuni interessati, ma il punto resta: Salvini ha mentito a cittadini x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.