Corda Molle adesso si paga il pedaggio | ecco quanto sborseranno i bresciani per utilizzarla

Corda Molle, da oggi i veicoli devono pagare il pedaggio a causa dell’introduzione di una tariffa, che colpirà i residenti e i pendolari che percorrono l’area. I conducenti non residenti dovranno versare circa 3,4 euro per attraversare l’intera strada, mentre chi percorre una distanza media di 9 chilometri pagherà circa 1 euro. La decisione mira a coprire i costi di manutenzione e migliorare la sicurezza della zona.

Brescia, 18 febbraio 2026 – Circa 3,4 euro per i non residenti che percorreranno l’intera tratta, 1 euro per la percorrenza media che è stimata in 9 chilometri. Queste le previsioni dei costi che, dall’1 marzo, interesseranno i fruitori della Corda Molle, infrastruttura che diventerà a pagamento. Come funzionerà il pedaggio? Il sistema Free Flow consente la riscossione del pedaggio dei veicoli in transito senza soste né rallentamenti alle barriere. Attraverso 10 portali posizionati tra i comuni di Ospitaletto e Castenedolo, il sistema rileverà automaticamente il transito dei veicoli sotto i portali e calcolerà il pedaggio in base al percorso effettivamente effettuato; il modello sarà “Pay Per Use”, in cui l’utente paga solo per l’effettivo utilizzo dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

