Durante una semifinale di serie C, con le squadre in parità dopo due tempi supplementari, Nunzio Corcelli si rende conto che è il momento di scendere in campo. La partita si è protratta per tutta la notte, con le due formazioni che si sono affrontate senza risparmio, e l'allenatore Iattoni aveva appena deciso di inserire Medicina e Zola nel secondo overtime. Corcelli, con le mani sul cuore, riflette sulle sue esperienze e sulla determinazione di aver meritato questa occasione.

"Coach entro", Iattoni aveva appena mandato Medicina e Zola al secondo overtime di una sfida infinita, durissima, come ci si può attendere da una gara-2 di semifinale play off di serie C, e Nunzio Corcelli capisce che quello è il suo momento. Come solo i purosangue sanno fare, il play-guardia della Virtus sa che, dopo nove mesi, c’è bisogno di lui. Eh già, perché qui urge un rapido flash back. L’anno scorso Medicina si arrende in finale contro Ozzano, perdendo 2-0, poi in estate Nunzio si rilassa coi soliti amici al torneo dei Giardini Margherita dove, il 16 luglio, in semifinale (poi vinta), il suo ginocchio fa crack. La diagnosi è terrificante: rottura del crociato anteriore, dei menischi e lesione del collaterale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Corcelli, la Medicina del cuore. Le mani di Nunzio su una notte epica: "Me lo meritavo, ho sofferto tanto»

Notizie correlate

Leggi anche: Blind: «Dopo X Factor mi sono fidato delle persone sbagliate. Per mia moglie non ho parlato con mia madre per quattro anni e ho chiuso i ponti con la musica: ho sofferto tanto, ma Sanremo è stata la mia rinascita»

Noemi: ‘Ho sofferto di derealizzazione ma non lo accettavo, poi ho ritrovato me stessa’La cantante romana ha raccontato la storia della sua carriera, senza trascurare i momenti bui che le hanno insegnato il valore della rinascita e...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: È la notte di Corcelli: Medicina stacca il pass per la finale superando ancora Zola Predosa.

Corcelli, la Medicina del cuore. Le mani di Nunzio su una notte epica: Me lo meritavo, ho sofferto tanto»Dal fallo tecnico ai 6 punti decisivi: in 100 secondi l’imolese ha riscritto gara-2 della semifinale playoff con Zola Mi ero tolto le scarpe, poi ho capito di dover entrare. Non sono diventato chi po ... sport.quotidiano.net

È la notte di Corcelli: Medicina stacca il pass per la finale superando ancora Zola PredosaDopo ben due supplementari i gialloneri riescono a prevalere sui bolognesi e ad agguantare la seconda finale play-off consecutiva. Decisivi i 56 punti del quartetto Magagnoli-Iattoni-Morara-Zanetti e ... ilnuovodiario.com