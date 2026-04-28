Arrampicata al via la Coppa del Mondo Boulder a Keqiao | 7 azzurri in gara

Dal primo al tre maggio si svolge in Cina la tappa della Coppa del Mondo Boulder, con sette atleti italiani iscritti alla competizione. La gara si tiene a Keqiao e vede la partecipazione di un team composto da atleti con diversi livelli di esperienza, tra cui alcuni giovani emergenti e altri più affermati. La presenza italiana si inserisce nel contesto del circuito mondiale di questa disciplina.

Dall’1 al 3 maggio in Cina debutta il circuito mondiale. Italia presente con un mix di esperienza e giovani talenti guidati da Moroni e Reusa. Scatta da Keqiao District la nuova stagione della Coppa del Mondo Boulder, in programma dall’1 al 3 maggio. La tappa asiatica inaugura il circuito internazionale con una partecipazione di altissimo livello: 144 atleti pronti a confrontarsi su blocchi complessi e spettacolari, disegnati dai migliori tracciatori del panorama mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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