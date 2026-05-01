Copertino San Giuseppe Patriarca | la processione celebra il lavoro

A Copertino, il 1 maggio 2026, si svolge una processione dedicata a San Giuseppe Patriarca, accompagnata da diversi riti religiosi. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge lungo un percorso definito nel centro della città. La giornata include momenti di preghiera e cerimonie religiose, secondo le tradizioni della festa. La processione rappresenta un appuntamento annuale per i residenti e i partecipanti alla celebrazione.

? Cosa sapere Copertino celebra San Giuseppe Patriarca con processione e riti religiosi venerdì 1 maggio 2026.. L'evento unisce la devozione religiosa alla celebrazione del valore del lavoro locale.. A Copertino, venerdì 1 maggio 2026, la comunità si prepara a celebrare San Giuseppe Patriarca con un programma che vede la solenne processione delle ore 20 come fulcro di una giornata dedicata al valore del lavoro. Il cammino devozionale ha già iniziato a segnare il ritmo della città nelle ore serali del 30 aprile, quando i cittadini si sono riuniti per la recita del Rosario alle 18.30, proseguendo poi con la celebrazione eucaristica delle 19 e l’adorazione comunitaria avvenuta alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Copertino, San Giuseppe Patriarca: la processione celebra il lavoro Notizie correlate Copertino: festa di San Giuseppe Patriarca, da oggi il programma religioso Patrono dei lavoratoriDi seguito il comunicato: Festa di San Giuseppe Patriarca Patrono dei Lavoratori 1° maggio 2026 “Ricordati dunque di noi, o beato Giuseppe, e... Leggi anche: Gravina in Puglia scelta come set cinematografico: Giacomo Campiotti gira il film San Giuseppe da Copertino Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inizia il programma religioso e civile della Festa di San Giuseppe Patriarca a Copertino :: Segnalazione a Lecce; Copertino: Festa San Giuseppe Patriarca Patrono dei Lavoratori 1° maggio 2026; Copertino: festa di San Giuseppe Patriarca, da oggi il programma religioso Patrono dei lavoratori; COPERTINO CELEBRA SAN GIUSEPPE PATRIARCA: FEDE, TRADIZIONE E COMUNITÀ. Inizia il programma religioso della Festa di San Giuseppe Patriarca a CopertinoCOPERTINO (Lecce) - Inizia il programma religioso della Festa di San Giuseppe Patriarca a Copertino, patrono dei lavoratori in attesa del 1° maggio. corrieresalentino.it Copertino: festa di San Giuseppe Patriarca, da oggi il programma religioso Patrono dei lavoratoriRicordati dunque di noi, o beato Giuseppe, e intercedi presso il tuo Figlio putativo con la tua potente preghiera; ma rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che è Madre di colui con ... noinotizie.it A SCOGLITTI SI FESTEGGIA IL PATRIARCA SAN GIUSEPPE - facebook.com facebook