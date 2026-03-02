Gravina in Puglia scelta come set cinematografico | Giacomo Campiotti gira il film San Giuseppe da Copertino

Gravina in Puglia è stata scelta come location per alcune riprese del film San Giuseppe da Copertino, diretto da Giacomo Campiotti. La città ospiterà scene del film, che vede Campiotti alla guida di un cast e di una troupe cinematografica. La produzione si svolgerà nel centro storico e nelle aree circostanti della cittadina pugliese, coinvolgendo attori e operatori locali.

Il regista di Braccialetti Rossi porta il grande cinema negli ipogei di Gravina. Soddisfazione del sindaco Lagreca e dell’assessore Schinco Gravina in Puglia torna protagonista del grande cinema italiano. La città è stata ufficialmente scelta come set per alcune scene del film San Giuseppe da Copertino, diretto da Giacomo Campiotti, uno dei registi più apprezzati della televisione e del cinema italiano, noto al grande pubblico per il successo della serie Braccialetti Rossi. La decisione è maturata dopo una recente visita del regista a Gravina in Puglia, durante la quale Campiotti, accompagnato dall’Assessore al Turismo Marienza Schinco, ha avuto modo di conoscere e apprezzare da vicino gli ipogei cittadini. 🔗 Leggi su Baritoday.it

