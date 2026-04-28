Copertino | festa di San Giuseppe Patriarca da oggi il programma religioso Patrono dei lavoratori

A Copertino, in occasione del 1° maggio 2026, si svolge la festa di San Giuseppe Patriarca, riconosciuto come patrono dei lavoratori. La celebrazione prevede un programma religioso che si svolge nel centro della città, coinvolgendo diverse comunità e partecipanti. La giornata include funzioni religiose, processioni e momenti di ritrovo per la comunità locale. La festa rappresenta un momento di tradizione e devozione per la popolazione.

Di seguito il comunicato: Festa di San Giuseppe Patriarca Patrono dei Lavoratori 1° maggio 2026 “Ricordati dunque di noi, o beato Giuseppe, e intercedi presso il tuo Figlio putativo con la tua potente preghiera; ma rendici anche propizia la beatissima Vergine tua sposa, che è Madre di colui con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna nei secoli infiniti. Amen” (San Bernardino da Siena) PROGRAMMA RELIGIOSO MARTEDI 28 APRILE Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario. Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica in suffragio dei Soci defunti delle Societ? Agricola e Operaia di Mutuo Soccorso. MERCOLED? 29 APRILE Ore 18.30 Preghiera del Santo Rosario. Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Copertino: festa di San Giuseppe Patriarca, da oggi il programma religioso Patrono dei lavoratori Notizie correlate Leggi anche: Gravina in Puglia scelta come set cinematografico: Giacomo Campiotti gira il film San Giuseppe da Copertino Agrigento celebra il suo patrono: ecco il programma della festa di San Gerlando 2026La città dei Templi si prepara a vivere i giorni dedicati a san Gerlando con un calendario di appuntamenti religiosi e comunitari promosso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Copertino: Festa San Giuseppe Patriarca Patrono dei Lavoratori 1° maggio 2026; COPERTINO CELEBRA SAN GIUSEPPE PATRIARCA: FEDE, TRADIZIONE E COMUNITÀ; Inaugurazione degli ORTI DI SAN FRANCESCO a Veglie Venerdì 24 Aprile. Il 1 maggio Festa di San Giuseppe Patriarca a Copertino, il programmaCOPERTINO (Lecce) - Festa di San Giuseppe Patriarca Patrono dei Lavoratori 1° maggio 2026. Ricordati dunque di noi, o beato Giuseppe, e intercedi presso il ... corrieresalentino.it L’Associazione San Giuseppe da Copertino – Il Santo dei Voli si rinnova: al via il cammino verso la Festa Patronale 2026Il nuovo direttivo si è già messo all'opera con un unico grande obiettivo: organizzare festeggiamenti indimenticabili ... leccenews24.it https://www.leccecronaca.it/index.php/2026/04/25/copertino-celebra-san-giuseppe-patriarca-fede-tradizione-e-comunita/ - facebook.com facebook