Controlli in strada scattano denunce e sanzioni | quattro persone nei guai

Durante controlli stradali ad Ancona, la Polizia di Stato ha identificato quattro persone: due sono state segnalate alla Prefettura, una è stata sanzionata con una multa amministrativa e le altre tre sono state denunciate a piede libero. Le operazioni sono state condotte per verificare il rispetto delle norme e garantire la sicurezza nelle strade della città.

La Polizia di Stato di Ancona ha segnalato alla Prefettura, due persone, ne ha sanzionata una in via amministrativa ed ha denunciato a piede libero tre persone. Nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, le Volanti sanzionavano amministrativamente un uomo sorpreso in stato di ebbrezza, che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lite in strada e ubriachezza molesta: scattano denunce e sanzioniNell’ambito della più ampia e quotidiana attività di controllo del territorio, la polizia di stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino... Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; I primi giorni dei cassonetti intelligenti all'Umbertino, buste per la strada: scattano i controlli Amiu; Roma, scatta l'operazione semafori sicuri: 38 nuovi dispositivi entro l'estate (L'ELENCO); Carabinieri e polizia presidiano il centro storico, scattano le sanzioni ai posteggiatori abusivi. Mazza da baseball e taglierino in auto: scattano denunce nei controlli alle GroaneL’operazione rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e aumenta ... mbnews.it Controlli in centro, scattano denunce e allontanamenti: fermato anche un evaso dai domiciliariTra le 24 persone identificate, un uomo è stato sorpreso a urinare sulle mura della Basilica di San Giovanni Evangelista ... ravennaedintorni.it ZAIA: FONDI EUROPEI E POCHI CONTROLLI In #Veneto il bonus Zaia da 700 euro, un reddito di cittadinanza per i ricchi. È un vero e proprio paradosso quello ideato e messo in atto dal governatore leghista che, dopo essere stato uno dei più accesi nemici d facebook Ancora controlli dei Carabinieri a Roma. L’ultimo intervento ha coinvolto i quartieri La Storta, Prima Porta e Labaro. L’operazione, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto del degrado urbano e alla verifica del rispetto delle norme sulla salut x.com