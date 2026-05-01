Dopo un intervento chirurgico avvenuto martedì, il politico ha riferito che il decorso sta procedendo normalmente, si sente bene e ha ripreso alcune attività lavorative. In un messaggio, ha ringraziato per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza ricevuti. Ha aggiunto che tra qualche giorno tornerà pienamente operativo, dopo qualche altro giorno di convalescenza.

ROMA – “Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l’ora”. Lo annuncia sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Conte: “Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte”

Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 3 di 3

Notizie correlate

Conte si è operato: “Decorso regolare, ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte”(Adnkronos) – Sta bene Giuseppe Conte, reduce da un'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto martedì 28 aprile scorso.

Leggi anche: Conte a Torino: Stellini guida la squadra per qualche giorno.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giuseppe Conte operato, come sta il leader M5S: l'aggiornamento; Conte si è operato: Decorso regolare, ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte; Conte: Bene il decorso dell’intervento, non vedo l'ora di ripartire; M5S, Conte annuncia il rientro: intervento ok, sono convalescente.

Conte, decorso dopo intervento regolare, mi sento beneVi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l'intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune att ... ansa.it

Conte annuncia il rientro dopo l'intervento chirurgico: «Decorso regolare, mi sento bene»Il leader dei 5 Stelle aveva comunicato martedì scorso il ricovero. «Ancora qualche giorno e si riparte. Non vedo l'ora» ... roma.corriere.it

CONTE SCEGLIE ANCORA LUI: LE ULTIME DI SKY A POCHE ORE DAL COMO - facebook.com facebook

Le probabili formazioni di Como-Napoli: Fabregas con diversi dubbi, Conte pronto a cambiare in difesa x.com