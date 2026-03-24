Antonio Conte si trova a Torino, dove ha deciso di prendersi una pausa di alcuni giorni. Durante questo periodo, il suo ruolo sarà assunto temporaneamente da Stellini, che guiderà la squadra nelle attività quotidiane. La decisione arriva in un momento di pausa programmata, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali nello staff tecnico.

"> Antonio Conte si Prende una Pausa Strategica Una Decisiva Sosta per Ricaricare le Energie. Napoli, 23 marzo 2026 – In un momento cruciale per la stagione, Antonio Conte ha deciso di prendersi una breve pausa dal intenso lavoro di allenamento. Approfittando della sosta di campionato, il mister del Napoli ha optato per un weekend di riposo lontano dal campo, dirigendosi in mattinata verso Torino. Questo non è certo un comportamento nuovo per il tecnico, che aveva già utilizzato una strategia simile dopo la pesante sconfitta contro il Bologna. Queste pause dal campo rappresentano un’opportunità preziosa per ricaricare le batterie e riorientare le strategie di gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte a Torino: Stellini guida la squadra per qualche giorno.

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