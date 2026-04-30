Conte si è operato | Decorso regolare ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte

Giuseppe Conte si è sottoposto a un intervento chirurgico martedì 28 aprile. Secondo quanto riferito, il decorso post-operatorio è regolare e il politico si trova in convalescenza. Si prevede che possa riprendere le sue attività nei prossimi giorni, con ancora qualche giorno di riposo necessario. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul tipo di intervento o sulla durata complessiva della convalescenza.

(Adnkronos) – Sta bene Giuseppe Conte, reduce da un'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto martedì 28 aprile scorso. Ad aggiornare sulle sue condizioni è lo stesso leader M5S, in un post pubblicato sui social. "Vi ringrazio tutti di cuore – scrive il numero uno del Movimento – per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l'intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l'ora", assicura. Sempre dai social era arrivato l'annuncio dell'operazione. "Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni – aveva scritto Conte il 27 aprile scorso –, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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