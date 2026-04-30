Mirra Andreeva si prepara a partecipare al torneo di Madrid, un evento di grande rilievo nel circuito tennistico. La giovane atleta avrà l’occasione di mettere in mostra le proprie capacità prima dell’inizio del torneo di Parigi. La competizione si svolgerà sui campi della capitale spagnola, dove la giocatrice affronterà diverse avversarie di alto livello. L’appuntamento rappresenta un’importante prova per la sua stagione agonistica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mirra Andreeva è emersa come la favorita per vincere il Madrid Open, soprattutto dopo l’eliminazione delle prime otto teste di serie. Volti noti come Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff e Iga Swiatek hanno già abbandonato il torneo, lasciando Andreeva come l’unica giocatrice di alta classifica rimasta nel tabellone. Recentemente, Andreeva ha ottenuto una vittoria importante contro Leylah Fernandez, guadagnandosi un posto in semifinale. Ora affronterà Hailey Baptiste, che ha sorpreso tutti eliminando Sabalenka nei quarti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Mirra Andreeva ha l’opportunità di brillare al Madrid Open prima del Roland Garros.

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