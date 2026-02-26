Grottaminarda domani si riunisce il Consiglio comunale
La Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Virginia Pascucci, ha convocato una seduta urgente del consesso per domani, venerdì 27 febbraio, alle ore 18:30, in prima convocazione, e per dopodomani, sabato 28 febbraio, sempre alle ore 18:30, in seconda, entrambe senza ora di tolleranza. Il Consiglio comunale, come di consueto, si svolgerà nell'Aula "Sandro Pertini" di Palazzo Portoghesi e verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube dell'Ente. Quattro i punti programmati nell'ordine del giorno: Approvazione verbali degli argomenti adottati nella seduta del 18 dicembre; Proposta di deliberazione... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Si riunisce il Consiglio comunale a Ravenna: l’ordine del giorno dei lavoriMartedì 13 gennaio, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo...
Leggi anche: Teheran: "Oggi e domani non ci saranno impiccagioni". Questo pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'Onu