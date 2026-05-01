Consigli indisponibili probabili | la guida per fare la formazione al fanta nella 35ª giornata

Per la 35ª giornata della stagione 2025-26 del campionato, sono disponibili alcune indicazioni per la formazione del fantacalcio. Le raccomandazioni sulla scelta dei giocatori sono state rese note, anche se alcune indicazioni non sono ancora definitive. Si prevede che alcuni giocatori possano essere assenti o essere favoriti da probabili forfait. La guida fornisce dettagli utili per preparare le rose in vista delle prossime partite.

La 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con la sfida tra Pisa e Lecce e si chiuderà con il posticipo di lunedì sera tra Roma e Fiorentina (ore 20.45). Per questo turno, dunque, i fantallenatori hanno qualche ora a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: ecco la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 35ª giornata: Gli indisponibili: tutti i calciatori che non potranno prendere parte alla 35ª giornata di Serie A per infortunio o squalifica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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