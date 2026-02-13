Per la 25ª giornata del Fantacampionato, i consigli più affidabili si concentrano sulle indisponibilità dei principali titolari e sulle probabili formazioni, per aiutare i fantallenatori a preparare al meglio la propria squadra.

La 25ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 13 febbrario alle 20.45 con la sfida tra Pisa e Milan e si chiuderà con il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lecce (ore 20.45). Nel mezzo due importanti big match: Inter Juventus e Napoli-Roma. Per questo turno, dunque, i fantallenatori hanno ancora alcune ore a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: ecco la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale. Per evitare errori al fantacalcio, ecco la guida completa per schierare al meglio la formazione nella 25ª giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Consigli, indisponibili, probabili: la guida per fare la formazione al fanta nella 25ª giornata

Approfondimenti su consigli indisponibili

Ultime notizie su consigli indisponibili

