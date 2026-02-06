Consigli indisponibili probabili | la guida per fare la formazione al fanta nella 24ª giornata

Il fantacalcio si prepara alla 24esima giornata con alcune incognite. I consigli per i moduli e le scelte dei giocatori sono ancora in fase di definizione, perché molti consigli sono ancora indisponibili o probabili. I tifosi guardano con attenzione alle formazioni, sperando di azzeccare le mosse giuste prima del fischio d’inizio. La giornata si avvicina e le decisioni sui titolari devono essere prese in fretta.

La 24ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 6 febbraio alle 20.45 con la sfida tra Verona e Pisa e si chiuderà con il posticipo del lunedì tra Roma e Cagliari (ore 20.45). La sfida tra Milan e Como verrà invece recuperata mercoledì 18, motivo per cui i giocatori delle due squadre riceveranno un 6 d'ufficio al Fantacampionato. Per questo turno i fantallenatori hanno ancora alcune ore a disposizione per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione al Fantacampionato Gazzetta. Dagli indisponibili ai consigli ruolo per ruolo, passando per le probabili formazioni: la guida completa per evitare scelte sbagliate che potrebbero incidere negativamente sul risultato finale.

