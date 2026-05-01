Conservatori Nicola Sala e Lorenzo Perosi protagonisti a Siviglia con Voices of Heritage

A Siviglia si è svolto il concerto con i conservatori Nicola Sala e Lorenzo Perosi, inserito nel progetto Voices of Heritage. L’evento ha visto una forte partecipazione di giovani, con molti presenti il 30 aprile. La performance ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito all’esibizione dei due musicisti. La serata si è conclusa con un grande riscontro di pubblico e apprezzamenti per l’evento.

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