L’ecologia secondo i conservatori | Nicola Procaccini presenta a Roma il libro sull’ambiente visto da destra

Mercoledì 22 aprile a Roma, in occasione della Giornata della Terra, si terrà la presentazione del libro “L’ecologia dei conservatori”. L’evento si svolgerà alle ore 17 e rappresenta l’anteprima nazionale dell’opera, che analizza il rapporto tra ambiente e politica dal punto di vista dei conservatori. La presentazione sarà condotta da Nicola Procaccini, che illustrerà i contenuti e le prospettive del testo.

Sarà presentato in anteprima nazionale, mercoledì 22 aprile alle ore 17,00 a Roma, in occasione della Giornata della Terra, il libro “L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura” (Giubilei Regnani Editore). Il libro, che ha la prefazione di Giorgia Meloni, è scritto dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori a Bruxelles, che è anche responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia. La citazione di Roger Scruton. “Ho voluto descrivere senza pretese di esaustività i tratti generali dell’ecologia dal punto di vista dei conservatori – afferma Procaccini – Tradizionalista e innovatrice, pragmatica e trascendente, liberale e identitaria, semplice e profonda.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’ecologia secondo i conservatori: Nicola Procaccini presenta a Roma il libro sull’ambiente visto da destra Notizie correlate "L’ecologia capovolta", Stefano Torre presenta il suo libro a BorgotrebbiaDomenica 1° marzo 2026, alle ore 17 all’oratorio della chiesa parrocchiale di Borgo Trebbia, si terrà la presentazione del libro L’Ecologia capovolta. Leggi anche: “L’inferno è pieno di buone intenzioni”, Nicola Porro presenta il suo libro a Montecitorio Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ROMA | Mercoledì, nella Sala del Tempio in piazza di Pietra, la presentazione del nuovo libro di Nicola Procaccini L’ecologia dei conservatori; L’ecologia dei conservatori, il libro di Nicola Procaccini; Roma, L’ecologia dei conservatori: il libro di Procaccini; Basket: grande successo per la IV edizione del torneo TOGETHER. L’ecologia dei conservatori, il libro di Nicola Procaccini in occasione della Giornata della TerraSarà presentato in anteprima nazionale, mercoledì 22 aprile alle ore 17,00 a Roma, in occasione della Giornata della Terra, il libro L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura (Gi ... radioluna.it ROMA | Mercoledì, nella Sala del Tempio in piazza di Pietra, la presentazione del nuovo libro di Nicola Procaccini “L’ecologia dei conservatori” - facebook.com facebook