L’ecologia secondo i conservatori | Nicola Procaccini presenta a Roma il libro sull’ambiente visto da destra

Da secoloditalia.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile a Roma, in occasione della Giornata della Terra, si terrà la presentazione del libro “L’ecologia dei conservatori”. L’evento si svolgerà alle ore 17 e rappresenta l’anteprima nazionale dell’opera, che analizza il rapporto tra ambiente e politica dal punto di vista dei conservatori. La presentazione sarà condotta da Nicola Procaccini, che illustrerà i contenuti e le prospettive del testo.

Sarà presentato in anteprima nazionale, mercoledì 22 aprile alle ore 17,00 a Roma, in occasione della Giornata della Terra, il libro “L’ecologia dei conservatori. Il ritorno al sacro della natura” (Giubilei Regnani Editore). Il libro, che ha la prefazione di Giorgia Meloni, è scritto dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori a Bruxelles, che è anche responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia. La citazione di Roger Scruton. “Ho voluto descrivere senza pretese di esaustività i tratti generali dell’ecologia dal punto di vista dei conservatori – afferma Procaccini – Tradizionalista e innovatrice, pragmatica e trascendente, liberale e identitaria, semplice e profonda.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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