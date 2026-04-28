Trionfo a Lisbona per il progetto Voices of Heritage del Conservatorio di Benevento

Si è conclusa con grande successo la quarta tappa internazionale del progetto “Voices of Heritage”, portato avanti dal Conservatorio di Benevento. L’evento si è svolto a Lisbona e ha coinvolto diversi giovani artisti provenienti da vari paesi. La manifestazione ha previsto esibizioni, workshop e incontri di approfondimento, attirando un pubblico numeroso e qualificato. La partecipazione ha visto il coinvolgimento di partner internazionali e ha rafforzato i rapporti tra le diverse istituzioni coinvolte.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta con straordinario successo la quarta tappa internazionale del progetto Voices of Heritage, promossa dal Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento in partenariato con il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso e l’Università Telematica Pegaso. Il concerto, ospitato presso la Chiesa di Nostra Signora di Loreto degli Italiani, ha registrato una partecipazione straordinaria, con la chiesa gremita in ogni ordine di posti e un pubblico attento ed entusiasta, che ha tributato calorosi applausi agli artisti al termine della performance. La serata è stata introdotta e presentata dal...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trionfo a Lisbona per il progetto “Voices of Heritage” del Conservatorio di Benevento Notizie correlate Conservatorio – Storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento e il Festival Puccini di Torre del LagoTempo di lettura: 3 minuti È stato sottoscritto uno storico protocollo d’intesa tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento,... Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento aderisce a Confindustria BeneventoTempo di lettura: 3 minutiIl Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento rende noto che il Consiglio di Presidenza di Confindustria...