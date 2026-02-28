Ad Atessa il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino si intitola Il coraggio di restare

Sabato 28 febbraio ad Atessa si è svolto il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino, intitolato “Il coraggio di restare”. L'evento ha visto la partecipazione di membri del movimento, riuniti per discutere delle prossime iniziative e della direzione da seguire. La giornata ha coinvolto diverse sessioni di lavoro, culminate con l’approvazione di un documento programmatico.

Sì è tenuto nella mattinata di sabato 28 febbraio, ad Atessa, il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino dal titolo "Il Coraggio di Restare"."Abbiamo scelto questo nome - spiega Pia Finoli, neo eletta segretaria - perché crediamo che sia più di un semplice slogan: per.