Confronto su Aimag percorso alternativo dopo la bocciatura della Corte Patto di sindacato a fine maggio

Da modenatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Aimag e le prossime sfide industriali sono stati al centro di un vertice svoltosi lunedì scorso, che ha visto sedere allo stesso tavolo le organizzazioni sindacali confederali e di categoria di Cgil, Cisl e Uil, i rappresentanti dei lavoratori e i sindaci dei Comuni modenesi soci.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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