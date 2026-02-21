A Palermo la tappa italiana della mostra che celebra Mario Zammit Lewis | opere esposte allo spazio Experience

A Palermo si tiene la prima tappa italiana di una mostra dedicata a Mario Zammit Lewis, noto come “Il Maltese”, per celebrare i suoi 65 anni di arte. La rassegna espone oltre trenta opere, tra dipinti e sculture, presso lo spazio “Experience”. La mostra mette in luce la costante ricerca di Zammit Lewis, che ha attraversato diverse tecniche e stili nel corso della sua carriera. La visita è aperta al pubblico fino alla fine del mese.

Palermo ospita la tappa italiana del progetto espositivo internazionale dedicato ai sessantacinque anni di carriera artistica di Mario Zammit Lewis, noto come "Il Maltese" e da sempre portatore di una visione senza confini. Nato nel 1949 a Msida nell'isola di Malta, l'artista ha costruito la propria identità attraversando Paesi e incrociando culture diverse. La sua produzione, vasta e poliedrica, spazia dall'astrattismo geometrico al paesaggio, fino al figurativo, mantenendo un costante e profondo dialogo con la grande tradizione pittorica, filtrata da una sensibilità pienamente contemporanea.

