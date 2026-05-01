Confindustria | Serve un piano unico per la mobilità del Valdarno

Confindustria Toscana Sud ha richiesto l’adozione di un piano unico dedicato alla mobilità nel distretto del Valdarno. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di migliorare i collegamenti e le infrastrutture nella zona. La proposta mira a coordinare meglio i servizi di trasporto per le aziende e i lavoratori che operano nel territorio. La questione riguarda anche l’efficientamento dei percorsi e la riduzione dei tempi di spostamento.

? Cosa sapere Confindustria Toscana Sud chiede un piano unico per la mobilità nel distretto del Valdarno.. La frammentazione dei piani comunali rischia di bloccare gli spostamenti dei lavoratori del comparto aretino.. Daniele Gualdani, presidente dell’Area Valdarno di Confindustria Toscana Sud, lancia un allarme tecnico verso i sindaci del territorio per evitare che la gestione dei trasporti nel distretto industriale si frammenti in piccoli interessi locali. La necessità di un Pums di vallata emerge come punto cruciale per garantire che il tessuto produttivo non soffra le conseguenze di una pianificazione scollegata dalla realtà dei movimenti quotidiani tra i comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Confindustria: “Serve un piano unico per la mobilità del Valdarno Notizie correlate Mobilità in Valdarno, l'allarme di Confindustria: "Serve un Pums di vallata"Il coordinamento della mobilità non è solo un obiettivo politico, ma una necessità tecnica per il tessuto produttivo del Valdarno aretino. Prato, l’ACI sfida i candidati: piano unico per la mobilità?? Cosa sapere L'ACI Prato presenta due richieste e tre quesiti tecnici ai candidati per le amministrative. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confindustria-Cgil, faccia a faccia sul futuro dell’industria italiana; Dfp, Confindustria: energia principale vulnerabilità, serve una strategia strutturata; Landini e Orsini, il duo che agita il governo: Allarme industria; Cgil-Confindustria, la nuova alleanza suona la sveglia al governo e all’Europa. Orsini & Landini con una voce sola: stop al patto di stabilità, subito interventi su investimenti ed energia. Contratti, accordo entro l’estate o mai più. Mobilità in Valdarno, l'allarme di Confindustria: Serve un Pums di vallataIl presidente Gualdani: Il rischio è depotenziare il progetto complessivo dell'area. Esortiamo il Comune di Montevarchi a riconsiderare l'apertura al territorio ... arezzonotizie.it Un piano della mobilità sostenibile: I Comuni devono fare reteLa mobilità nel versante aretino della valle deve essere coordinata tra i Comuni per non compromettere le scelte su ... lanazione.it Per il coordinatore CISAL, "in provincia di Avellino si potrà, con la guida di Confindustria affidata a Petitto, avviare un proficuo ragionamento sulle prospettive" - facebook.com facebook Design, tecnologia, competenze manifatturiere e filiera: nella nautica da diporto si incontrano molte dimensioni del fare #impresa. L’ultimo “2 ore in azienda”, promosso dalla Piccola Industria di #ConfindustriaBG, ha fatto tappa in #SessaMarine, per approfond x.com