Mobilità in Valdarno l' allarme di Confindustria | Serve un Pums di vallata

Confindustria del Valdarno ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione della mobilità nella zona, sottolineando l’urgenza di sviluppare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) specifico per la vallata. La questione riguarda la coordinazione dei mezzi di trasporto e l’organizzazione delle infrastrutture, elementi considerati fondamentali per sostenere le attività produttive locali. La richiesta si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle esigenze di mobilità della comunità e delle imprese del territorio.

Il coordinamento della mobilità non è solo un obiettivo politico, ma una necessità tecnica per il tessuto produttivo del Valdarno aretino. Il presidente dell’Area Valdarno di Confindustria Toscana Sud, Daniele Gualdani, torna a sollecitare i sindaci del territorio per una pianificazione integrata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Vigili del Fuoco Foggia, l’allarme della FP CGIL: Basta essere un Comando di passaggio, serve più personale mobilità straordinaria per i residentiVigili del Fuoco Foggia, l'allarme della FP CGIL: Basta essere un Comando di passaggio, serve più personale mobilità straordinaria per i residenti. Fermo: via al Pums, piano mobilità sostenibile con 35mila euro regionali per migliorare trasporti e qualità della vita.Fermo, 11 febbraio 2026 – La giunta comunale di Fermo ha approvato la proposta del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), un progetto... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mobilità in Valdarno, l'allarme di Confindustria: Serve un Pums di vallata; Un piano della mobilità sostenibile: I Comuni devono fare rete; Mobilità in Valdarno, Confindustria: Senza un Piano urbano di vallata si rischia di indebolire anche il progetto MIV; Montevarchi, via al confronto su PUMS e PEBA: focus su rotatorie, Zone 30 e percorsi accessibili. Mobilità in Valdarno, l'allarme di Confindustria: Serve un Pums di vallataIl presidente Gualdani: Il rischio è depotenziare il progetto complessivo dell'area. Esortiamo il Comune di Montevarchi a riconsiderare l'apertura al territorio ... arezzonotizie.it Nuove rotatorie per snellire il traffico: Montevarchi presenta il piano della mobilità sostenibileLe rotonde sorgeranno tra l’incrocio tra via Valdarno Casentinese e via Leopardi, quello tra la Regionale 69, viale Diaz e via Dante e soprattutto l’area compresa tra la Provinciale 16, proveniente da ... lanazione.it Appuntamento in assemblea pubblica per la presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) adottato dalla Giunta Comunale. Ci vediamo alle ore 18 preso il Centro Civico Comunale Le granaglie. Il PUMS si inserisce in modo integrato - facebook.com facebook