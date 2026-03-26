Amministrative Petitto | Unità su Nargi e rapporti solidi con D’Agostino

In vista delle prossime elezioni amministrative, il centrodestra si sta muovendo per definire la candidatura unitaria. Durante un incontro recente, un rappresentante ha sottolineato l’accordo su due nomi e ha evidenziato la volontà di mantenere rapporti solidi con alcuni esponenti politici. La coalizione cerca di consolidare le proprie posizioni per presentare una candidatura condivisa alla cittadinanza.

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime elezioni amministrative del capoluogo, il centrodestra prova a serrare le fila e accelerare sulla scelta condivisa del candidato. A ribadirlo è il consigliere regionale di quota Forza Italia, Livio Petitto, che conferma la linea già tracciata nelle ultime settimane. “Siamo compatti sul nome di Laura Nargi – ha dichiarato – Lo abbiamo già annunciato più volte e siamo pronti anche con le liste a scendere in campo”. Un’indicazione chiara, che rafforza la posizione di Nargi nel percorso verso la candidatura unitaria. L’obiettivo, però, resta quello di ampliare il perimetro politico: “ Vorremmo la convergenza più ampia possibile “, ha aggiunto Petitto, lasciando intendere come il dialogo tra le forze della coalizione sia ancora in corso per arrivare a una sintesi definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Amministrative, Petitto: “Unità su Nargi e rapporti solidi con D’Agostino” Articoli correlati Centrodestra irpino unito per le Provinciali: D’Agostino punta sull’unità per le prossime amministrativeUna lista forte, che dà rappresentanza a tutti i territori, composta da molti validi amministratori. Elezioni ad Avellino, D'Agostino (FI): «La settimana prossima il nome definitivo, il centrodestra sarà unito su Laura Nargi»Il coordinatore provinciale di Forza Italia a margine del convegno sulla giustizia: «Piccole cose da smussare, ma ci siamo. Una selezione di notizie su Amministrative Petitto Unità su Nargi e... Personale Ssr Lazio. Rocca: Amministrativi oltre gli standard, al lavoro con Asl su fabbisogno sanitariIntervenendo in Consiglio, il presidente ha rivendicato l’aumento delle assunzioni, al netto dei pensionamenti, di migliaia di unità, con priorità al personale dei PS e infermieristico, mentre ... quotidianosanita.it Istat, arriva Situas per conoscere il territorio dal 186+RptL'Istat rende disponibile la prima release del Portale del Sistema Informativo Territoriale delle Unità Amministrative e Statistiche (Situas) che raccoglie in maniera organica e coerente il patrimonio ... ansa.it