Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Generale di Confindustria Avellino, riunitosi oggi, sulla base della Relazione finale della Commissione di Designazione, ha approvato la proposta emersa. Pertanto, il candidato designato alla Presidenza di Confindustria Avellino per il quadriennio 2026-2030 è il dott. Angelo Petitto, Presidente del C.d.A. della CTP Srl con sede in Manocalzati, attuale Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria Avellino. Come previsto dalle disposizioni statutarie il neo Presidente designato in una successiva riunione del Consiglio Generale, illustrerà il suo programma e presenterà la sua squadra di sei vice – Presidenti elettivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confindustria, Angelo Petitto designato nuovo Presidente

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