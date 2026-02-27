Roma Juve sarà Kalulu a parlare in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti Tutti i dettagli

Domani alla vigilia della partita tra Roma e Juventus, sarà Kalulu a tenere la conferenza stampa, mentre Luciano Spalletti non interverrà. La scelta riguarda il tecnico della Roma, che non parteciperà alla consueta conferenza pre-gara. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e i giornalisti assisteranno alla presenza del difensore francese in sala stampa.

di Marco Baridon Roma Juve, Luciano Spalletti non parlerà in conferenza stampa prima del match dell’Olimpico. Al suo posto ci sarà Pierre Kalulu. La Juve adotta una strategia comunicativa differente in vista del big match dell’Olimpico. Secondo quanto appreso da , non ci sarà Luciano Spalletti di fronte ai giornalisti per la consueta conferenza stampa. ULTIMISSIME JUVE LIVE Al suo posto, alle ore 15.30, presenterà la partita Pierre Kalulu. Non si tratta di una novità assoluta per il club: la scelta segue il precedente della sfida contro l’Inter, quando a parlare fu il capitano Manuel Locatelli. La decisione risponde alla volontà della società di ruotare i vari protagonisti nelle uscite pubbliche, dando spazio ai calciatori per analizzare i momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

