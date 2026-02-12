Inter Juve sarà Locatelli a parlare in conferenza stampa alla vigilia e non Spalletti | il motivo e l’orario ufficiale dell’appuntamento

Questa sera, ai microfoni ci sarà Manuel Locatelli e non Spalletti. La società ha deciso di far parlare il centrocampista alla vigilia della partita contro l’Inter, per evitare che le parole dell’allenatore si sovrapponessero alle tensioni di un momento molto caldo. La conferenza si terrà in orario ufficiale, come da programma, e sarà l’occasione per capire le strategie della Juventus prima del big match.

di Marco Baridon Inter Juve, Locatelli parlerà alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. Una scelta per far ruotare le voci in un periodo davvero intenso. La marcia di avvicinamento al Derby d'Italia entra nella sua fase più calda e carica di tensione. Mentre le due squadre affilano le armi sui campi di allenamento, la comunicazione della Juventus ha sorpreso addetti ai lavori e tifosi con una scelta strategica particolare. Per presentare la sfida più sentita dell'anno, la società bianconera ha deciso di cambiare il protocollo abituale. Dalla Continassa fanno sapere che la scelta è dovuta alla volontà di far ruotare chi parla: giocando ogni 3 giorni, infatti, potrebbero intervenire anche i calciatori alla vigilia.

