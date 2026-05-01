Conference League Shakhtar-Crystal Palace 1-3 | gol e highlights

Il Crystal Palace ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di andata della Conference League. La partita ha visto i gol della squadra ospite, che ha concluso il match con un risultato favorevole. Sono stati mostrati anche alcuni momenti salienti e azioni decisive durante l'incontro. La sfida si è disputata in un clima di grande tensione tra le due squadre.

Successo per il Crystal Palace che batte 3-1 lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di andata di Conference League. La squadra di Glasner va in vantaggio dopo soli 24”: dopo una prima respinta della difesa ucraina, l’azione del Palace è inarrestabile e bastano tre tocchi al volo per mandare Sarr al tiro. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conference League, Shakhtar-Crystal Palace 1-3: gol e highlights Fiorentina-Crystal Palace: gol e highlights | Conference League Notizie correlate Leggi anche: Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace avanti contro lo Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano Strasburgo Diretta gol Conference League LIVE: Crystal Palace espugna il campo dello Shakhtar, 0-0 Rayo Vallecano StrasburgoCalciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: VIDEO. Shakhtar-Crystal Palace 1-3: gol e highlights; Shakhtar Donetsk - Crystal Palace 1-3, andata semifinale Conference League: il Palace ottiene una vittoria preziosa in trasferta; Conference League, le probabili formazioni di oggi; Il Crystal Palace vede già la finale, Strasburgo ko con il Rayo Vallecano. Conference League: vincono Crystal Palace e Rayo Vallecano(ANSA) - ROMA, 30 APR - Il Crystal Palace, reduce dal passaggio del turno contro la Fiorentina, vince 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk a Cracovia (dove gioca temporaneamente la squadra ucraina) nella se ... msn.com Il Crystal Palace vince 3-1 in casa dello Shakhtar, biglietti per il ritorno a Londra polverizzati in 4 minutiIl Crystal Palace vince 3-1 in casa dello Shakhtar, biglietti per il ritorno a Londra polverizzati in 4 minuti ... derbyderbyderby.it «Dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni, ma ora sappiamo cosa ci aspetta al ritorno», ha commentato Wood dopo la partita. Semifinali di Europa e Conference League ancora tutte da decidere, con le squadre che si preparano a giocarsi tutto nei match - facebook.com facebook Due vittorie importanti nelle semifinali di Conference League: Rayo Vallecano e Crystal Palace vedono la finale Le Eagles sono molto ciniche e vincono 3-1 con lo Shakhtar Donetsk. Più combattuta la sfida tra Rayo e Strasburgo, ma gli spagnoli trovano il v x.com