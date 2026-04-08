Il 9 aprile 2026 alle 18:45 si gioca la partita tra Rayo Vallecano e AEK Atene, valida per i quarti di finale della Conference League. La sfida si svolge allo stadio di Vallecas, con le formazioni che si preparano a affrontarsi in una gara che potrebbe decidere chi proseguirà la corsa europea. Le quote e i pronostici sono disponibili, mentre il club spagnolo si avvicina a questa partita con l’obiettivo di proseguire il percorso nel torneo.

Il sogno del Rayo Vallecano di arrivare in fondo in Europa prosegue: i Matagigantes sono arrivati ai quarti di Conference League e giovedì affronteranno nella gara d’andata l’AEK Atene. La squadra greca merita grande rispetto: nel maxi-girone è stata la terza squadra migliore mentre nel proprio campionato ha concluso al primo posto in classifica e ora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rayo Vallecano-AEK Atene (Conference League, 09-04-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Vallecas vive il sogno

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AEK Atene-NK Celje (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL’AEK Atene è a 90 minuti dai quarti di finale di Conference League dopo aver travolto l’NK Celje a domicilio con un netto 0 a 4 all’andata.

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Pronostico Rayo Vallecano vs AEK Athens FC – 9 Aprile 2026Il confronto di UEFA Europa Conference League tra Rayo Vallecano e AEK Athens FC in programma il 9 Aprile 2026 alle 18:45 al Campo de Futbol de Vallecas ... news-sports.it

Pronostici Rayo Vallecano-AEK: in trasferta non perdono maiRayo Vallecano-AEK è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it

IL RAYO SI DÀ LA CARICA PRIMA DELLA STORIA Il Rayo Vallecano ha un appuntamento con la storia: il quarto di finale di Conference League contro i greci dell’Aek Atene in settimana Nell’attesa si dà la carica battendo 1-0 l’Elche in una gara equilibrata: d - facebook.com facebook

"Si può risolvere, ma non c'è interesse, a livello economico, a interrompere una partita. Il #razzismo si può eradicare, ma non c'è gente disposta a pagarne il prezzo." Íñigo Pérez, allenatore del Rayo Vallecano, ieri in conferenza stampa. x.com