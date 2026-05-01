Condotta idrica tranciata durante i lavori rabbia del sindaco | Inaccettabile

Durante i lavori di posa di alcuni cavi elettrici a Baia Domizia, è stata accidentalmente tranciata una condotta dell’acqua, provocando disagi alla popolazione locale. Il sindaco ha espresso il suo disappunto, definendo l’accaduto inaccettabile. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le modalità dell’incidente né le misure adottate per riparare il danno. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti coinvolti.

Disagi a Baia Domizia dove durante i lavori per la posa di alcuni cavi elettrici è stata tranciata una condotta dell’acqua.“Un episodio inaccettabile” come lo ha definito in una nota l’amministrazione comunale di Sessa Aurunca. Un disservizio grave capitato proprio a ridosso del ponte del Primo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Condotta del gas tranciata durante i lavori: evacuato un asiloMomenti di paura in via Caudina a Maddaloni dove durante la posa in opera di cavi per la fibra ottica è stato tranciato un tubo del gas. Roma, viale Mazzini: rottura di una condotta idrica durante lavori in cantiere, traffico in tilt a PratiMattinata di disagi nel quartiere Prati, dove un incidente avvenuto nell'area di viale Mazzini ha provocato la temporanea paralisi della viabilità e... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Condotta idrica rotta, si allaga corso Vittorio Emanuele: complesso intervento per la riparazione. Condotta idrica tranciata durante i lavori in cantiere: case e aziende senza acqua per oreALPAGO (BELLUNO) - Condotta tranciata, tre ore senza acqua. Il fatto è accaduto ieri mattina (3 aprile) in località Menin, durante i lavori degli operai della Site. Da tempo in Alpago ci sono dei ... ilgazzettino.it Condotta idrica rotta, si allaga corso Vittorio Emanuele: complesso intervento per la riparazioneADRIA (ROVIGO) - Guasto improvviso lunedì mattina (20 aprile), attorno a mezzogiorno, ad una condotta principale dell'acqua in corso Vittorio Emanuele II, all'altezza di ... ilgazzettino.it