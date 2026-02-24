Condotta del gas tranciata durante i lavori | evacuato un asilo

Durante i lavori di posa della fibra ottica, un operatore ha accidentalmente tagliato un tubo del gas in via Caudina a Maddaloni. L’incidente ha causato una perdita immediata di metano, portando all’evacuazione di un asilo vicino. La fuoriuscita di gas ha richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha creato momenti di tensione tra i residenti.

Momenti di paura in via Caudina a Maddaloni dove durante la posa in opera di cavi per la fibra ottica è stato tranciato un tubo del gas. La manovra ha provocato una perdita di metano che si è diffuso rapidamente nelle aree circostanti, dove è presente anche un asilo. La scuola è stata evacuata per motivi di sicurezza e la strada è stata interdetta al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una squadra di tecnici per chiudere la condotta danneggiata ed evitare ulteriori rischi per l’incolumità di residenti e utenti della strada. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

