È stato pubblicato un nuovo concorso dall'azienda sanitaria di Taranto che prevede l'assunzione di 48 figure professionali suddivise tra tre diversi profili sanitari. Le assunzioni sono a tempo pieno e a tempo indeterminato, offrendo una possibilità di stabilità nel settore pubblico. La domanda deve essere presentata entro la scadenza stabilita, seguendo le indicazioni specificate nel bando ufficiale.

La Asl di Taranto ha indetto un concorso per reclutare a tempo pieno e indeterminato. È una buona opportunità di lavoro pubblico nel settore sanitario per chi desidera ottenere un impiego stabile nel Servizio Sanitario Nazionale. I bandi pubblicati sono tre e prevedono l’assunzione complessiva di 48 professionisti divisi su diversi ruoli e mansioni. Quali sono i profili richiesti. I 48 posti totali sono così divisi: 20 posti per tecnici sanitari di radiologia medica;. 20 posti per tecnici sanitari di laboratorio biomedico;. 8 posti per ostetriche o ostetrici.. Tutti gli incarichi prevedono un contratto a tempo indeterminato e rientrano nell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari del comparto sanitario.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso da 48 posti per 3 profili sanitari all’Asl di Taranto: requisiti e scadenza

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