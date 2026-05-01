Concorso di Salerno Solidale alla vigilia delle elezioni Salzano | Si inquina il clima venga ritirato

A pochi giorni dalle elezioni, un esponente politico ha criticato la decisione di bandire e svolgere un concorso nelle municipalizzate, definendola una mossa inopportuna che compromette la trasparenza. La questione riguarda il concorso di Salerno Solidale, a cui si è aggiunta anche la richiesta di ritirarlo, sostenuta da un altro rappresentante che ha accusato il clima di inquinare il processo.

“Bandire e svolgere concorsi nelle municipalizzate in piena campagna elettorale è una scelta inopportuna che lede la trasparenza. Per conto e a nome di Noi Popolari Riformisti-UdC esprimo forte preoccupazione e ferma contrarietà in merito alla decisione di svolgere prove concorsuali per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, Salzano: "Liste civiche in crescita e partiti in crisi"“La moltiplicazione delle liste civiche, cui ormai si assiste da tempo, è dovuta alla perdita di credibilità dei partiti storici, ridotti sempre di... Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat. L’episodio alla vigilia delle elezioni. Non si esclude il rogo dolosoBari, 11 aprile 2026 – È andata a fuoco l'auto di Bernardo Lodispoto, il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concorsi durante le elezioni comunali, è polemica sul bando di Salerno Solidale; Salerno celebra il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato: partecipazione, valori e vicinanza alla comunità - Questura di Salerno | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Concorsi di Maggio 2026: Bandi Aperti in Sanità, PA e Difesa per quasi 10mila posti; Salerno in Flora 2026, tre giorni tra natura, gusto e biodiversità con il Villaggio Coldiretti - Napoli. Salerno, la Lilt indice un concorso fotografico per celebrare la vitaLa LILT di Salerno, sotto la guida del dottor Giuseppe Pistolese, presenta il primo concorso di fotografia contemporanea e invita fotografi di tutta Italia a raccontare, attraverso la propria arte, le ... ilmattino.it Salerno, «Poesia sotto il Vischio»: a Cicerale la I edizione del concorso per gli amanti dei versiUn Natale all’insegna della cultura e delle emozioni. Il Comune di Cicerale, piccolo borgo della provincia di Salerno, lancia la prima edizione del Concorso di Poesia «Poesia sotto il Vischio». ilmattino.it Bando Asl Salerno per categorie protette con accesso terza media scrivimi al 329 14 23 183 per compilare la domanda di concorso #salerno #salernocity #trovalavoro #aslsalerno #asl - facebook.com facebook