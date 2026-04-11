Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat L’episodio alla vigilia delle elezioni Non si esclude il rogo doloso

Nella notte tra venerdì e sabato, l'auto del presidente della Provincia di Barletta Andria Trani è stata distrutta da un incendio. L'episodio si è verificato alla vigilia delle elezioni e, al momento, non si esclude che il rogo possa essere stato doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le indagini. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Bari, 11 aprile 2026 – È andata a fuoco l'auto di Bernardo Lodispoto, il presidente della Provincia di Barletta Andria Trani. L’incendio è scoppiato questa sera Margherita di Savoia – dove il politico 74ernne ricopre la carica di sindaco – e la vettura è stata distrutta. Il mezzo, una utilitaria di colore rosso, è della moglie, ma solitamente è usata da Lodispoto. La vettura era parcheggiato non lontano dalla abitazione del politico a Margherita di Savoia. Indagano i carabinieri che potranno avvalersi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Non si esclude l' origine dolosa del rogo, scoppiato alla vigilia delle elezioni che domani rinnoveranno il Consiglio provinciale del nord Barese.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Distrutta in un incendio l’auto del presidente della Provincia Bat. L’episodio alla vigilia delle elezioni. Non si esclude il rogo doloso Incendio nella notte nel parco del Boschetto di Nichelino: distrutta una delle casette, è stato quasi certamente dolosoNella tarda notte di oggi, lunedì 2 marzo 2026, una delle casette di legno presenti all'interno del parco del Boschetto a Nichelino, utilizzate per... Incendio doloso a Restinco: gravi danni al Centro immigrati alla vigilia dei lavoriBRINDISI - Un grave incendio doloso ha colpito il nascente Centro immigrati situato al confine tra le contrade Restinco e Montenegro.