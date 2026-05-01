Concorsi durante le elezioni comunali è polemica sul bando di Salerno Solidale

Una polemica è scoppiata a Salerno riguardo alle date stabilite per alcune selezioni pubbliche organizzate da Salerno Solidale, società controllata dal Comune. La questione riguarda la coincidenza tra le periodi di svolgimento dei concorsi e le elezioni comunali in corso, sollevando critiche sulla possibilità di influenze o di distorsioni nel processo di selezione. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse forze politiche e cittadini, che chiedono chiarimenti sulla trasparenza delle procedure.

Scoppia il caso sulla scelta delle date fissate per alcune selezioni pubbliche indette da Salerno Solidale, società municipalizzata del Comune. Le prove, infatti, si svolgeranno proprio in concomitanza con le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, sollevando dubbi sull’opportunità della decisione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno: ecco la lista di "Salerno Migliore" con Turchi SindacoIn campo alle elezioni comunali di Salerno anche la lista “Salerno Migliore”, che sostiene la candidatura a sindaco di Alessandro Turchi. Elezioni comunali a Salerno: ecco le liste a sostegno di Franco Massimo LanocitaSono tre le liste a supporto della candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita: Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno...