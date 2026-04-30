Primo Maggio il Rettore Marianelli rimette al centro il lavoro | Che sia dignitoso stabile e solidale

In occasione del Primo Maggio, il Rettore ha sottolineato l'importanza di un lavoro che sia dignitoso, stabile e solidale. La giornata viene celebrata con l’obiettivo di mettere al centro la condizione dei lavoratori, evidenziando la necessità di evitare che il lavoro contribuisca a peggiorare le disuguaglianze sociali. La riflessione si concentra sulla tutela dei diritti e sulla sostenibilità delle condizioni lavorative.

Un primo Maggio da celebrare ribadendo però l'importanza di un lavoro che non affossi la dignità dei lavoratori, che non alimenti ulteriormente le diseguaglianze. Ma un Primo Maggio per riflettere su come il lavoro possa essere sempre meno precario. E sempre dal lavoro ripartire per ricostruire.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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