concertone del primo maggio 2026 stasera su rai 3 scaletta dei cantanti anticipazioni e dove vederlo in tv e streaming

Stasera su Rai 3 andrà in onda il Concertone del Primo Maggio 2026, un evento che ogni anno riunisce artisti italiani in occasione della Festa dei Lavoratori. La conduzione è affidata a tre protagonisti, tra cui due cantanti e un attore. La diretta durerà diverse ore e sarà possibile seguirla anche in streaming. La scaletta prevede numerosi interventi musicali di vari artisti italiani.

Il tradizionale Concertone del Primo Maggio torna anche nel 2026 per celebrare la Festa dei Lavoratori: scopriamo la scaletta e le anticipazioni della lunga diretta in onda su Rai 3. L’appuntamento è, come da tradizione, in Piazza San Giovanni in Laterano, cuore simbolico della manifestazione che unisce musica e impegno civile dal 1990. Promosso da CGIL, CISL e UIL, il concerto 2026 ruota attorno al tema del “lavoro dignitoso”, con uno sguardo rivolto alle trasformazioni del presente, tra diritti, tutele e cambiamenti legati all’intelligenza artificiale. Su Rai 3 va in onda una lunga maratona di musica dal vivo che accompagnerà il pubblico per oltre otto ore.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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